Sinsheim — Nach Stefan Posch, Florian Grillitsch und Robert Zulj heuert der nächste ÖFB-Legionär bei der TSG Hoffenheim an. Wie der der Tabellensiebte der deutschen Bundesliga am Dienstag bekannt gab, wechselt Thomas Gösweiner im Sommer von Wormatia Worms nach Sinsheim. Der 23-jährige Angreifer erzielte in der Regionalliga Südwest elf Tore und soll bei der U23 der Hoffenheimer für Tore sorgen. (TT.com)

— TSG Hoffenheim (@achtzehn99) 10. April 2018