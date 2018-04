RB Leipzig baut weiterhin auf Leistungsträger Marcel Sabitzer. Wie der deutsche Bundesligist am Mittwoch mitteilte, verlängerte der ÖFB-Angreifer seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2022. Am Montag beim 1:4 gegen Bayer Leverkusen bestritt Sabitzer sein 100. Pflichtspiel im RB-Trikot und erzielte dabei seinen 22. Treffer.

"Marcel hat sich in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich weiterentwickelt", sagte Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick in einer Pressemitteilung. "Er verfügt über eine sehr gute Mentalität und geht auf dem Platz mit gutem Beispiel voran. Deshalb freuen wir uns, dass wir einen weiteren Leistungsträger langfristig an uns binden konnten". (TT.com)