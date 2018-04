Innsbruck – Niederlagen ist man bei Red Bull Salzburg nicht gewöhnt. Und schon gar nicht zwei hintereinander. Gegen Lazio Rom (2:4) und in der heimischen Liga gegen den LASK (0:1) gab es diese Ausnahme. Niedergeschlagen ist man im Lager des österreichischen Serienmeisters aber trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil: Das Trainerteam rund um Marco Ros­e hat große Hoffnungen, mit einem Sahnetag das 2:4 gegen Lazio wettzumachen.

„Wir wollen unseren Zuschauern noch einmal richtig was bieten“, erklärte der ehemalige Leipzig-Kicker Rose kämpferisch. Wie auch schon gegen Borussia Dortmund können die Bullen auf ein ausverkauftes Haus bauen. Allerdings darf man nicht darauf hoffen, dass der Dritte der Serie A so passiv und uninspiriert wie der BVB aufspielen wird.

Die Truppe von Coach Simone Inzaghi überzeugte beim 4:2-Heimerfolg mit offensiven Qualitäten: Man nützte die vielen Fehler im Spielaufbau, agierte mit teilweise bis zu sechs Spielern an vorderster Offensiv-Linie und ließ sich auch nach zweimaligem Ausgleich des österreichischen Vorzeigeclubs nicht aus der Ruhe bringen. Da spielte den Italienern auch in die Hände, dass Red Bull Salzburg nichts von Verwalten oder Hintenreinstellen wissen will. Das bestätigte Coach Rose, der in seinem 26. Spiel überhaupt die erste Europacup-Niederlage beziehen musste, unmittelbar nach dem Hinspiel: „Das sind nicht wir.“

Die Kicker von Le Aquil­e („Die Adler“) ließen Salzburg-Goalie Alexander Walke viermal hinter sich greifen – eine Ausnahme, denn der deutsche Rückhalt hatte in dem internationalen Bewerb zuvor gerade einmal fünf Tore kassiert.

Gegentore hin oder her – der rotweißrote Club wird das nötige Risiko nehmen müssen. Im morgigen Rückspiel würde ein 2:0-Erfolg den Aufstieg ins Halbfinale bedeuten. Das Heil liegt im offensiven Verteidigen, in frühen Ballgewinnen und Effektivität vor dem Gehäuse.

Genau an diesem Punkt kommt Goalgetter Berisha ins Spiel. Dem gab sein Trainer bei der 0:1-Niederlage beim LASK eine Pause, damit der Nationalspieler von Kosovo ausgeruht ist. Parallel kamen in den letzten Tagen Gerüchte auf, der 25-Jährige könnte den Club im Sommer verlassen. Die Insel soll in Form von Newcastle United rufen. Und Berisha dürfte nicht abgeneigt sein, seiner Karriere den nächsten Höhepunkt zu verpassen.

Solche Abwanderungsgelüste sind Stefan Lainer, der ebenso in die Stamm-Elf zurückkehren wird, fremd. Der 25-Jährige fordert volle Konzentration auf die Aufgabe: „Im eigenen Stadion müssen wir wieder wie eine Heimmacht auftreten. Abschreiben darf man uns noch nicht. Die Hoffnung lebt, und solange die Hoffnung da ist, werden wir alles daransetzen, dass wir aufsteigen.“ (suki)