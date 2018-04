Innsbruck, Salzburg – Der Sponsor-Slogan verleiht ja bekanntlich Flügel, die wurden zuletzt aber gestutzt: Seit der 2:4-Niederlage in Rom am vergangenen Donnerstag wurde mit den sagenhaften Serien der Salzburger Bullen aufgeräumt. Lazio fügte Österreichs Meister nach 19 Europacup-Partien und insgesamt 35 Pflichtspielen wieder die erste Niederlage zu.

Eine, die mit vier Gegentreffern empfindlich war. Eine, bei der die Bullen mit den eigenen Waffen (Stichwort Pressing) geschlagen wurden. Und eine, die im Finish doch die Unerfahrenheit des heimischen Bundesliga-Tabellenführers hervorbrachte. Denn der kurze Jubel über den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich ging nach schweren Fehlern in einen Kater über. Und drei Tage später wurde dann auch in der Meisterschaft das Match gegen den LASK und der Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren.

Hwang wieder dabei, Samassekou fehlt

Hat Salzburg vor ausverkauftem Haus heute eine realistische Chance? Der 15. März, das 0:0-Remis im Achtelfinal-Rückspiel gegen Dortmund und die rotweißrote Fußball-Party, die ins Viertelfinale führte, sind in jedem Fall Geschichte. Und wie im täglichen Leben hinkt ohnehin jeder Vergleich. Fußball ist und bleibt ja ein Tagesgeschäft, was den Bullen gleichzeitig auch wieder Chancen eröffnet. Fußball ist auch ein Fehlerspiel, nur muss man diesen Faktor im Rückspiel auf die Seite der routinierten Italiener bringen.

Personell können die Bullen mit dem gesperrt gewesenen Angreifer Hee-Chan Hwang nachrüsten, dafür fehlt Samassekou gesperrt. Ein Wandel in einer lange einstudierten Spiel­philosophie ist über wenig­e Tage kaum möglich. „Wir haben uns aber etwas einfallen lassen“, glaubt Salzburg-Coach Marco Rose Wege gefunden und Räume erkannt zu haben, um das 3-5-2-System der Laziali auszuhebeln. Immer im Bewusstsein um den Rückwärtsgang. Denn die Gefahr, die Lazio rund um Starstürmer Ciro Immobile ausstrahlt, ist signifikant.

Eine Chance hat man immer. Oder wie einst der deutsche Trainer Peter Neururer sprach: „Ich glaube nicht an Fußball-Wunder, ich glaube an ehrliche Arbeit.“ Salzburg muss, um im Fußball-Jargon zu verharren, kämpfen bis zum Umfallen und viele Meter (mehr) machen. Mit Mut und mit gut kalkuliertem Risiko. Fehler in der Vorwärtsbewegung wie im Hinspiel sind tunlichst zu vermeiden, die Überzahl der Römer im Mittelfeld muss unterbunden werden. Denn jeder weiß, was passiert, wenn die italienische Torfabrik wieder ins Rollen kommt.

Es geht, wie Rose sagt, nicht (nur) um Ergebnisdenken, sondern vorrangig um ein „spezielles Spiel“. Um eine erneute Topleistung vor 29.520 Fans. Die Leistung der Salzburger – sie sind der letzte verbliebene nationale Meister im Bewerb – ist schon jetzt mit der erstmaligen Viertelfinal-Teilnahme außergewöhnlich. Ob sie gar ins erste österreichische Europacup-Halbfinale nach 22 Jahren (Rapid 1996) führt, wird sich weisen. Dafür wäre ein frühes Tor Gold wert. Dass Lazio – die Elf von Simone Inzaghi kann das erst vierte Europacup-Halbfinale in der 118-jährigen Vereinsgeschichte fixieren – schon mehr an das Liga-Derby gegen den AS Roma am Sonntag denkt, bleibt den Theoretikern vorbehalten, die gern etwas andere Fragen stricken.

Zuhause sind die Bullen eine über 37 Heimspiele ungeschlagene Macht. Die Statistik spielt aber nicht Fußball, weswegen es heute den berühmten Tag X und den Glauben an die perfekte Welle braucht. (lex)