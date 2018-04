Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach der Nullnummer beim FAC im Nachtragsspiel am Dienstag spielt die WSG Wattens heute (18.30 Uhr) als Außenseiter in Hartberg vor. Die Steirer sind als Aufsteiger noch besser unterwegs, als es die Wattener in der starken letzten Saison waren. Und Hartberg hat auch die ersten drei Saisonduelle für sich entschieden.

„Wir waren bis auf eine katastrophale Halbzeit aber immer knapp dran. Und wir sind jetzt nicht nach dem FAC-Match in Niederösterreich bzw. der Steiermark geblieben, um ohne Lohn nach Hause zu fahren“, meldete sich Coach Thommy Silberberger gestern aus dem Bundessportzentrum Schielleiten zu Wort. Auf personeller Ebene muss Dino Kovacec noch einen Fitnesstest bestehen, ansonsten besteht außer den Langzeitverletzten (Mader, Toplitsch) im WSG-Kader die Qual der Wahl.

Die Frühjahrsbilanz weist vor dem letzten Quartal beiden Teams eine ansprechende Formkurve aus. Hartberg hat in sieben Spielen 13 Zähler geholt, die Wattener elf. Die Steirer schicken sich sogar an, die höher eingeschätzte Konkurrenz aus Ried und Wiener Neustadt hinter sich zu lassen. „Sie sind sicher Favorit gegen uns, zudem ausgeruht und immer gefährlich bei Standards“, weiß Silberberger, dass die steirischen Hausherren mit der „Leichtigkeit des Seins“ den Aufstiegskampf bestreiten. Die Kristallstädter haben ihrerseits mittlerweile Tuchfühlung zu Platz sechs und Austria Lustenau aufgenommen.

„Ich habe meine Pläne“, sagt Silberberger, wenn es um den Blick in die grünweiße Zukunft geht. Diesbezüglich kann in den letzten neun Runden jeder einzelne Spieler mit guten Leistungen punkten. Das verbessert schließlich das Referenzblatt.