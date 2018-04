Madrid – Juventus-Torwart Gianluigi Buffon ging nach dem bitteren Aus gegen Real Madrid in der Champions League auf den Schiedsrichter los. Der englische Unparteiische Michael Oliver habe „anstelle des Herzens einen Mülleimer“, sagte der Italiener nach dem 3:1-Rückspiel der Turiner in Madrid. „Wenn du diese Persönlichkeit nicht hast, Schiedsrichter und Protagonist zu sein, dann musst du mit deiner Frau und deinen Kindern auf der Tribüne sitzen, Chips essen, Sprite und Coca Cola trinken und Gummibärchen essen und zuschauen.“ Der Schiedsrichter müsse die „Sensibilität haben, zu kapieren, was für ein Desaster er angerichtet hat“. Wenn er die nicht habe, müsse er einen anderen schicken.

Der Unparteiische hatte kurz vor dem Abpfiff Gastgeber Real einen umstrittenen Foulelfmeter zugesprochen, wogegen Buffon heftig protestiert hatte und dann mit einer Roten Karte vom Platz geschickt wurde. Für den 40 Jahre alten Buffon ist das Aus besonders bitter, da es womöglich seine letzte Partie in der Champions League war.

Ronaldo: Erst wirkungslos, dann Held des Abends

Während Juve mit dem Schiri haderte, feierte Real einmal mehr Cristiano Ronaldo. Obwohl der Weltfußballer in seinem 150. Spiel in der Champions League lange wirkungslos blieb, war der 33 Jahre alte Portugiese auch nach dem blamablen Auftritt der Königlichen der Held des Abends.

Beim von niemandem erwarteten Zwischenstand von 0:3 trat „CR7“ in der siebten Minute der Nachspielzeit zum Elfmeter an, den Mehdi Benatia mit einem Foul an Lucas Vazquez verursacht hatte. Mit starken Nerven knallte Ronaldo den Ball in die rechte obere Ecke des Juve-Tores und ließ die 80.000 Fans auf den Tribünen ausflippen. Es war sein 120. Tor in der Königsklasse. „Wir haben lange Zeit gelitten“, gab Ronaldo nach dem Match am Mittwoch zu.

In schwere Bedrängnis hatte vor allen Juve-Stürmer Mario Mandzukic den Champion-League-Gewinner der vergangenen beiden Jahre gebracht. Der Angreifer brachte den Top-Favoriten mit seinen beiden Kopfball-Treffern in der 2. und 37. Minute ins Wanken, nachdem die Königlichen nach dem glatten 3:0 von Turin bereits wie der sichere Halbfinalist aussahen.

Ein Riesen-Patzer von Real-Torhüter Keylor Navas hatte Juventus dann dieses Ergebnis aus dem ersten Viertelfinalmatch egalisieren lassen. Der Nationalkeeper Costa Ricas ließ den Ball nach einer Flanke von Douglas Costa durch die Arme rutschen, so dass Blaise Matuidi das Leder über die Linie stochern konnte (61.).

Erst Schiedsrichter Oliver mit seinem Elfmeterpfiff und Ronaldo mit seiner Nervenstärke zerstörten Juves große Chance, als erste Mannschaft in der Geschichte der Champions League nach einer 0:3-Heim-Niederlage noch im Wettbewerb zu bleiben. (TT.com,dpa)