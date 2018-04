Von Alex Gruber

Hartberg – Die WSG Wattens musste sich am Freitag auch im vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison gegen Hartberg deutlich mit 0:4 (0:2) geschlagen geben. Dabei erwischten die Tiroler einen kontrollierten Start und ließen den Sensationsaufsteiger aus der Steiermark in der Anfangsphase überhaupt nicht zur Geltung kommen. Eine blutige Nase von David Schnegg blieb vorerst der größte Aufreger.

Vor der Gefahr der Gastgeber bei Standardsituationen hatte Coach Thommy Silberberger gewarnt, die Kopfballstärke von Stefan Meusburger ist hinlänglich bekannt. Aber nach einem Tadic-Eckball konnten selbst drei WSG-Kicker den Innenverteidiger auf dem Weg zum 1:0 (37.) nicht stoppen. Und weil ein Unglück selten allein kommt, liefen die Wattener kurz vor der Pause noch in einen steirischen Bilderbuchkonter, den Mario Fischer nach perfektem Pass von Sanogo zum 2:0 vollendete. So etwas nennt man Effizienz und so bewegt sich Hartberg unter Coach Christian Ilzer mit dem fünften Sieg in Serie sogar auf einen Aufstieg in die Bundesliga zu.

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff war der Fall dann endgültig erledigt. Wieder nach einem ruhenden Ball, einem Tadic-Freistoß, stieg Meusburger am höchsten und nickte zum 3:0 (51.) ein. Das 4:0? Tadic-Ecke, Kopftor Meusburger (80.), der seine(n) Deckungsspieler offenbar wie lästige Fliegen abschüttelte.

„Ich habe definitiv schon schlechtere Tage erlebt“, lachte Meusburger ins Sky-Mikrofon, während die Wattener nach zwei Auswärtsspielen – am Dienstag 0:0 beim FAC – ohne Torerfolg die Heimreise antreten mussten. WSG-Sportmanager Stefan Köck war bedient: „Wir hatten sicher nicht weniger Spielanteile, haben klar auf alles hingewiesen. Es ist mir ein Rätsel, warum wir nicht besser verteidigen. Wir haben nett gespielt, das ist im Fußball aber Sch...“