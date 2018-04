Von Wolfgang Müller und Alex Gruber

Innsbruck/Wattens – Acht Runden vor Schluss komfortable neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Hartberg und beruhigende 13 Zähler auf einen Aufstiegsplatz – für den FC Wacker läuft das Jahr 2018 weiter sensationell. Am Freitag wurde BW Linz klar 4:0 abgefertigt, damit die Heimbilanz weiter aufpoliert. In den bisherigen 14 Tivoli-Spielen blieben die Schwarzgrünen ungeschlagen und feierten 14 Siege.

Der schwarzgrüne Express nimmt immer mehr Fahrt Richtung Erstklassigkeit auf. „Der Start ins Frühjahr war schon sensationell, aber dass wir jetzt durchhalten und weiter jedes Spiel gewinnen, ist schon unglaublich“, freut­e sich Karl Daxbacher über den 18. Saisonsieg. Dass speziell in der ersten Halbzeit ein Fehlerfestival abgeliefert wurde, wollte der Wacker-Coach nicht verschweigen, aber aufgrund der Seriensiege erst recht nicht thematisieren.

Nach dem Schlusspfiff tanzte Zlatko Dedic angefeuert von seinen Kindern Lara und Alan ausgelassen im Mannschaftskreis. Der Slowene genießt so wie seine Kollegen den „Lauf“. Mit seinen bisherigen 16 Toren steuert er schon auf persönlichem Rekord, die Torjägerkrone in der Ersten Liga ist zudem in Reichweite. Wr.-Neustadt-Stürmer Hamdi Salihi führt die Liste mit 17 Volltreffern an. Interessiert den 33-Jährigen nur am Rande, im Vordergrund steht der Aufstieg: „Es fehlen noch ein paar Siege zum großen Ziel, daher bleiben wir konzentriert, bis wirklich alles fix ist.“

Zum Lauf des FC Wacker passt auch die Serie von Roman Kerschbaum. Der verlässliche „Sechser“ kassierte in der 13. Runde in Lustenau seine vierte Gelbe Karte und vermied mittlerweile 15 Spiele lang die fünfte Verwarnung. „Gar nicht so einfach auf meiner Position. Aber ich versuche schon, so zu attackieren, dass mir eine Gelbe und somit Sperr­e erspart bleibt“, hofft der 24-Jährige, dass er so lange wie möglich den Erfolgslauf im Wacker-Dress fortsetzen kann. Die nächste Herausforderung wartet am Freitag in Kapfenberg.

WSG-Coach Silberberger teilt aus

Im Sky-­Interview unmittelbar nach dem Schlusspfiff war WSG-Coach Thommy Silberberger so richtig in Fahrt. Ein Lebloser habe Hartbergs Dreifachtorschützen Stefan Meusburger bewacht – paradoxerweise hatte der vom Coach namentlich nicht genannte Drazen Kekez mit 83 Prozent die beste Zweikampfquote ...

Aber bei den ruhenden Bällen regierte der Tiefschlaf. „Wir haben im Vorfeld 30 bis 40 Standardsituationen der Hartberger gezeigt. Wenn der Tadic (dreifacher Torvorbereiter, Anm.) eine Hand hebt, macht er das. Wenn er zwei Hände hebt, macht er das. Wir haben gesagt, wohin die Bälle gerne kommen. Wir haben alles gewusst“, ortete Silberberger kein Informations-, sondern ganz klar ein Aufmerksamkeitsdefizit.

Im Gespräch mit Ex-GAK-Kollegen Herfried Sabitzer (Stichwort zwei tolle Freistoßchancen am Sechzehner) kam auch zur Sprache, dass die berühmte Gier fehle. „Wenn ich sage, wir waren im Spiel um nichts schlechter, erklärt man mich ja für irre“, legte der Wattens-Trainer nach. Dabei weist das auch die Statistik in Sachen Ballbesitz (50:50 %), Torschüsse (10:8 für die WSG) oder bessere Passquote (71:66 %) aus. In den entscheidenden Passagen spielten die Kristallstädter aber wie Ministranten. „Wir haben brutal die Grenzen aufgezeigt bekommen. Auch mental. Hartberg-Coach Ilzer hat mir versichert, dass sein Team nur ans Gewinnen denkt“, dampfte Silberberger bedient aus der Steiermark ab.