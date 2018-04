London — Trainer Arsene Wenger wird den Arsenal FC im Sommer nach fast 22 Jahren verlassen. Das gab der aktuelle Sechste der englischen Premier League am Freitag bekannt. "Nach genauen Überlegungen und Diskussionen mit dem Verein habe ich das Gefühl, dass es die richtige Zeit ist, um am Ende der Saison zurückzutreten", wurde Wenger auf der Website des Fußball-Clubs zitiert.

Noch am Donnerstag hatte sich der 68-jährige Franzose auf Fragen zu seiner Zukunft bedeckt gehalten und betont, er konzentriere sich derzeit nur auf das Sportliche. Wenger, dessen Vertrag eigentlich noch bis Sommer 2019 läuft, war wegen des enttäuschenden Saisonverlaufs bei den "Gunners" zunehmend umstritten. Viele Fans hatten zuletzt seinen Rauswurf gefordert.



Klub-Boss bedauert Abgang

Arsenal wird in dieser Saison erneut einen Platz unter den ersten Vier verpassen und kann sich nur noch durch einen Gewinn der Europa League für die Champions League qualifizieren. Im FA Cup war der Rekordpokalsieger durch ein peinliches 2:4 in der dritten Runde bei Zweitligist Nottingham Forest gescheitert. Im Finale des weniger bedeutenden Ligapokals setzte es eine 0:3-Pleite gegen Manchester City, das seit Sonntag auch als Meister feststeht.



Arsenals Mehrheitseigner Stan Kroenke bedauerte den Weggang des Langzeit-Coaches. "Das ist einer der schwierigsten Tage, die wir in all unseren sportlichen Jahren hatten. Einer der Gründe, warum wir uns bei Arsenal engagiert haben, war das, was Arsene auf und neben dem Platz in den Club gebracht hat. Seine Langlebigkeit und Beständigkeit auf diesem hohen Niveau des Spiels wird nie wieder erreicht werden."



Nachfolgersuche beginnt

Wenger wurde im September 1996 als Arsenal-Trainer vorgestellt. Er gewann mit dem Team dreimal die englische Meisterschaft und siebenmal den FA Cup. 1998 und 2002 waren die "Gunners" unter ihm Double-Sieger. 2003/04 blieb Arsenal als bisher einziges Premier-League-Team eine ganze Saison lang ungeschlagen (26 Siege und 12 Remis) und wurde zum 13. und bisher letzten Mal englischer Meister. Die "Kanoniere" spielten auch 20 Jahre in Folge in der Champions League und erreichten 2006 das Finale.



"Ich bin dankbar für das Privileg, dass ich so viele unvergessliche Jahre für den Club arbeiten durfte", betonte Wenger. Ein Nachfolger für den Elsässer soll so bald als möglich bekannt gegeben werden. Bis zu einer Verpflichtung werde Arsenal keine weiteren Angaben zur Trainersuche machen, hieß es.



Wenger forderte die Fans unterdessen auf, das Team bis zum Saisonende und auch in Zukunft nach Kräften zu unterstützen. "An alle Arsenal-Liebhaber: Hütet die Werte des Vereins", sagte Wenger und erklärte "meine Liebe und meine Unterstützung für immer". (APA)