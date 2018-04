Istanbul – Der Mann, der Fußball-Coach Senol Günes von Besiktas Istanbul im Stadtderby gegen Fenerbahce Istanbul beworfen und verletzt haben soll, ist festgenommen worden. Das berichtete am Freitag der Sender CNN Türk. Günes war am Vorabend im Duell der beiden Stadtrivalen in der zweiten Halbzeit von einem Gegenstand am Kopf getroffen worden und hatte eine Wunde erlitten, die nach Medienberichten mit mehreren Stichen genäht werden musste. Das Spiel wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen. Günes wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. (dpa)