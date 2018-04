Hannover – RB Leipzig hat am Samstag in der deutschen Bundesliga einen weiteren herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze erlitten. Die Leipziger schlitterten zu Hause gegen den direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim in ein 2:5-Debakel. Bayern München dagegen gelang die Generalprobe für das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid mit einem 3:0-Sieg bei Hannover 96.

Leipzig verlor Rang fünf an die Hoffenheimer. Auf die CL-Plätze fehlen dem Team von Ralph Hasenhüttl drei Runden vor Schluss vier Punkte, auf Hoffenheim deren zwei. Einen weiteren Zähler zurück blieb Eintracht Frankfurt auf Rang sieben. Der Pokalfinalist unterlag Hertha BSC Berlin zu Hause 0:3. Der Hamburger SV gab im Abstiegskampf mit einem 1:0-Sieg gegen Freiburg ein Lebenszeichen ab.

Nächste Klatsche gegen Hoffenheim

Leipzig hatte schon das erste Saisonduell mit Hoffenheim 0:4 verloren. Die Heimpleite war die zweite in Folge nach dem 1:4 vor zwei Wochen gegen Bayer Leverkusen. Leipzig ist mittlerweile vier Pflichtspiele sieglos, Hoffenheim acht Ligapartien ungeschlagen. Die Tore für Hoffenheim erzielten Mark Uth (14., 60.), Serge Gnabry (35.), Pavel Kaderabek (45.) und Lukas Rupp (64.). Den Ex-Salzburgern Naby Keita (59.) und Dayot Upamecano (87.) gelang nur Ergebniskosmetik.

Keita war zur Pause für Stefan Ilsanker ins Spiel gekommen, dessen Landsleute Marcel Sabitzer und Konrad Laimer fehlten verletzt. Kurz nach Seitenwechsel sah Leipzigs Emil Forsberg zudem die Rote Karte. Der Schwede hatte sich mit einem Schlag in die Halsgegend von Florian Grillitsch losgerissen, nachdem ihn der ÖFB-Teamspieler gehalten hatte. Grillitsch hielt sich daraufhin etwas theatralisch das Gesicht.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte seine Startformation in Hannover im Hinblick auf das Halbfinal-Hinspiel gegen Real am Mittwoch an sieben Positionen umgestellt. Auch David Alaba wurde geschont. Der ÖFB-Star schien nicht einmal im Kader auf. Den vierten Ligasieg in Folge für die bereits als Meister feststehenden Münchnern fixierten die eingewechselten Offensivstars Thomas Müller (57.) und Robert Lewandowski (73.) sowie Sebastian Rudy (89.).

HSV fehlen immer noch fünf Punkte

Der künftige Bayern-Trainer Niko Kovac war mit Frankfurt gegen Hertha auf dem verlorenen Posten, Offensivmann Valentino Lazaro spielte bei den Siegern durch. Der HSV ist weiter Vorletzter, schob sich mit dem zweiten Heimsieg in Folge aber bis auf fünf Punkte an die auf dem Relegationsplatz liegenden Freiburger heran. Das Goldtor im direkten Duell erzielte Lewis Holtby (54.).

Den Klassenerhalt bereits fixiert hat der VfB Stuttgart. Die Stuttgarter behielten zu Hause gegen Werder Bremen mit 2:0 die Oberhand und liegen sicher auf Rang zehn. Die Bremer sind Zwölfter, haben bei sieben Punkten Vorsprung auf Freiburg aber ebenfalls nur noch theoretische Abstiegssorgen. Bayern-Leihgabe Marco Friedl war bei Werder über die volle Distanz im Einsatz. Florian Kainz spielte bis zur 62., Zlatko Junuzovic ab der 71. Minute.

BVB erteilt Leverkusen Lehrstunde

Im Abendspiel erteilte Borussia Dortmund Bayer Leverkusen eine fußballerische Lehrstunde. Die Elf von Trainer Peter Stöger fertigte im direkten Duell um einen CL-Platz die Gäste mit 4:0 ab und baute ihren Vorsprung in der Tabelle als Dritter auf drei Zähler aus.

Jadon Sancho (13.), Marco Reus (56., 79.) und Maximilian Philipp (64.) zeichneten für die Treffer der Heimmannschaft verantwortlich. Bei Leverkusen feierte Ex-ÖFB-Keeper Ramazan Özcan sein Bundesliga-Debüt für Bayer. Der Schlussmann konnte sich mit einigen guten Paraden und einem parierten Elfmeter gegen Reus auszeichnen. ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger kam nicht zum Einsatz. (TT.com,APA)