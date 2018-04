Innsbruck – Durch einen späten Treffer bei Greuther Fürth blieb Bochum weiter im Aufstiegsrennen der zweiten deutschen Bundesliga. Die VfL-Lebensversicherung in diesen Wochen hat einen Tiroler Namen – Lukas Hinterseer. „Es läuft ganz gut“, meldete sich der Ex-Wacker-Kapitän nach seinem 13. Saisontor und hofft, „dass diese Chaos-Saison vielleicht doch noch optimal abgeschlossen werden kann.“ Damit meint Hinterseer das Szenario nach dem Frühjahrsstart. Da steckte Bochum in dieser „brutalen Liga“ noch knietief im Abstiegskampf.

Seitdem dann Robin Dutt – als bereits dritter Cheftrainer in dieser Saison – das Ruder übernahm, läuft es beim Verein für Leibesübungen im Allgemeinen und für Hinterseer im Speziellen: „Es gibt ein System und klare Ansagen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Mein Part im 4/2/3/1 ist die Speerspitze vorne. Heißt, einstecken und austeilen in der Box und zum richtigen Zeitpunkt richtig stehen.“

13 Treffer hat Hinterseer schon auf seinem Konto. Damit liegt er in der Torjägerliste auf Platz zwei. „Der Kieler Marvin Ducksch hat drei Treffer mehr, das wird sich nicht mehr ausgehen.“ Ob es sich für Bochum vielleicht doch noch für den Relegationsplatz ausgeht, werden die drei ausstehenden Runden zeigen: „Wir haben es drauf, neun Punkte zu holen. Dann wird man ja sehen, ob es reicht.“ Fakt ist, dass sich der 1,92 m große Mittelstürmer mit jedem Tor auf dem Transfermarkt interessanter macht: „Darüber mach’ ich mir noch keine Gedanken und keinen Stress. Das lass’ ich auf mich zukommen. Ich steh’ in Bochum bis 2019 unter Vertrag.“

Nach der Saison ist auf alle Fälle eine Unterschrift fällig – am 26. Mai in Kitzbühel auf dem Standesamt. Freundin Vici wird dann Frau Hinterseer. Ob die beiden dann weiter in Düsseldorf wohnen, wird sich weisen ...