Fortuna Düsseldorf hat auf dem Weg in die deutsche Bundesliga wichtige Punkte gesammelt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewann der Tabellenführer am Sonntag sein Heimspiel gegen Ingolstadt mit 3:0. Damit liegt Düsseldorf drei Runden vor Schluss vorübergehend fünf Punkte vor Nürnberg bzw. sieben vor Kiel. Die beiden Verfolger treffen am Montag aufeinander.

Im Abstiegskampf scheint die erste Entscheidung gefallen zu sein. Schlusslicht Kaiserslautern, bei dem Stipe Vucur durchspielte und Philip Mwene bis zur 72. Minute im Einsatz war, verlor 0:1 gegen Dynamo Dresden (Sascha Horvath ab 74.) und hat bereits acht Punkte Rückstand auf Platz 16. Erzgebirge Aue (Dominik Wydra bis 31.) musste sich dem MSV Duisburg zu Hause 1:3 geschlagen geben und fiel auf Rang 13 zurück. (APA)