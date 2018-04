Der FC Barcelona muss sich noch gedulden, ehe der 25. Meistertitel feststeht. Weil der erste Verfolger Atletico Madrid am Sonntag daheim gegen Betis Sevilla mit dem 0:0 einen Punkt holte, können die Katalanen frühestens am kommenden Sonntag Meister werden. „Barca“ hatte am Samstag mit dem mühelosen 5:0 gegen den FC Sevilla den 30. Cupsieg geholt.

Nun dürfte sich Barcelona am kommenden Sonntag krönen. Selbst wenn Atletico Madrid seine nächste Partie am Sonntagnachmittag gegen Alaves gewinnt, reicht dem Leader am Abend ein Remis in La Coruna zum Titelgewinn.

Mit Las Palmas steht indes der zweite von drei Absteigern fest. Die Mannschaft aus Gran Canaria, die 2015 aufgestiegen war, kassierte mit dem 0:4 daheim gegen Alaves die 23. Saisonniederlage und begleitet damit Schlusslicht Malaga in die zweite Liga. (APA/sda)