Liverpool – Der englische Fußball-Teamspieler Alex Oxlade-Chamberlain droht für die WM-Endrunde in Russland auszufallen. Der Mittelfeldspieler musste beim 5:2 gegen AS Roma im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend nach einer Viertelstunde am rechten Knie verletzt vom Spielfeld. Laut Trainer Jürgen Klopp wird Oxlade-Chamberlain in dieser Saison vermutlich nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Es handelt sich vermutlich um eine wirklich schwere Verletzung. Wenn man das schon vor der genauen Untersuchung sagen kann, sind das niemals gute Nachrichten“, sagte Klopp nach dem Spiel. Englands Team trifft in seinem WM-Auftaktspiel am 18. Juni auf Tunesien, weitere Gruppengegner sind Belgien und Panama. (APA)