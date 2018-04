Der am 20. April nach Fan-Ausschreitungen abgebrochene türkische Cup-Schlager zwischen Fenerbahce und Besiktas wird ohne Zuschauer fortgesetzt. Wie der türkische Fußballverband am Mittwoch bekannt gab, wird das Halbfinalspiel am 3. Mai in der 57. Minute beim Stand von 0:0 fortgesetzt. Das Spiel wurde abgebrochen, nachdem Besiktas-Trainer Senol Günes von einem Gegenstand am Kopf getroffen wurde. (APA)