London – Der FC Liverpool erlebte vier Tage nach dem furiosen Champions-League-Sieg gegen die AS Roma eine herbe Enttäuschung in der Premier League. Gegen den Tabellenvorletzten Stoke City (Moritz Bauer spielte durch, Kevin Wimmer nicht im Kader) kamen die „Reds“ im heimischen Anfield-Stadion nicht über ein 0:0 hinaus.

Trainer Jürgen Klopp veränderte seine Startelf im Vergleich zum Halbfinal-Hinspiel gegen Rom, das Liverpool mit 5:2 gewonnen hatte, auf fünf Positionen. Neben dem verletzten Alex Oxlade-Chamberlain fehlte am Samstag auch Sadio Mane mit Wadenproblemen. Dafür stand unter anderen Danny Ings in der Startelf. Ings traf nach 40 Minuten sogar ins Tor, doch weil er zuvor im Abseits gestanden hatte, zählte der Treffer nicht. In der Schlussphase wurde der Klopp-Elf nach einem klaren Handspiel von Erik Pieters im Strafraum der fällige Elfmeter verweigert. (dpa)