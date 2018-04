FK Austria Wien - SV Mattersburg 2:3 (2:2)

Die Wiener Austria wird kommende Saison im Europacup wohl nur Zuschauer sein. Das Team von Trainer Thomas Letsch verlor am Samstag zum Auftakt der 32. Bundesliga-Runde im Happel-Stadion gegen den SV Mattersburg mit 2:3 und damit zum dritten Mal in Folge. Damit einher ging der Rückfall auf Rang sieben hinter die Burgenländer.

Vier Tore fielen schon in einer packenden ersten Hälfte, in der Dominik Prokop (7.) und Alexander Grünwald (14.) sowie Masaya Okugawa (9.) und Smail Prevljak (28.) trafen. In der Schlussphase kündigte sich ein für beide Teams nicht zufriedenstellendes Remis an, das Andreas Gruber in der 92. Minute noch verhinderte. Für die Austria gab es nach dem 0:4 im Derby sowie dem 0:1 gegen den LASK wieder keine Punkte. Die Chancen für einen Letsch-Verbleib dürften nicht steigen.