Von Florian Madl

Innsbruck – Bis spätestens Mittag soll die Beurteilung für die Lizenzierungsunterlagen seitens der Bundesliga bei den gut 30 Vereinen eintreffen. Wer letztlich in der höchsten und zweithöchsten Liga (12 bzw. 16 Vereine) antritt, steht noch nicht fest. Aber für Klubs wie Hartberg, das trotz mangelhafter Infrastruktur den Aufstieg in die Eliteliga anstrebt, wird es ein richtungsweisender Tag. Das gilt weniger für den FC Wacker Innsbruck, der mit einer Auflage die Lizenz für den wohl bald fixierten Aufstieg erhält. Das negative Eigenkapital, das sich angesichts von Punkte- und Meisterprämien wohl bei etwas mehr als 300.000 Euro einpendelt, macht eine vierteljährlichen „Reorganisationsprüfung“ erforderlich.

Präsident Gerhard Stocker will die „lästige Pflicht“, die zudem ins Geld geht und hohen organisatorischen Aufwand darstellt, bald loswerden. Am Wattener liegt es jedenfalls nicht, dass dieser Fall eintritt: Mit viel Engagement kurbelt Stocker den Verkauf an, um das Sechs-Millionen-Euro-Budget in die Höhe zu treiben. Und für kurzfristige finanzielle Verpflichtungen half das Vereinsoberhaupt stets mit einer Haftungserklärung aus. „Finanziell stellt der Aufstieg kein Problem dar“, sagte Stocker kürzlich einmal. Damit meinte er allerdings nur die dafür fälligen Prämien.

Dass die WSG Wattens heute die Bundesliga-Lizenz erhält, darf erwartet werden. Allerdings gilt es lediglich, ein gut zwei Millionen Euro schweres Budget abzusichern. Viel mehr Kopfzerbrechen dürften den Verantwortlichen allerdings die teilweise noch unbekannten Voraussetzungen für die neue 16er-Liga bereiten. Dem Vernehmen nach scheint zumindest die Frage der TV-Abdeckung bald in trockenen Tüchern zu sein. So geht man wie bisher davon aus, dass der Österreichische Rundfunk und Bezahlsender Sky gemeinsam Aufzeichnungen bzw. ein Live-Spiel pro Runde übernehmen. In den kommenden Tagen soll Licht ins Dunkel kommen.