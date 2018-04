Innsbruck/Wien – Aufatmen bei den Verantwortlichen in der Geschäftsstelle des FC Wacker Innsbruck. Die Österreichische Fußball-Bundesliga bestätigte am Montag, dass der FC Wacker Innsbruck sämtliche Kriterien und Auflagen für eine stabile Vereinsführung erfüllt und damit die Lizenz für die Spielzeit 2018/19 erhält. Die quartalsmäßige Reorganisationsprüfung inklusive Berichterstattung bleibt weiterhin aufrecht. Bei einer sportlichen Qualifikation, steht einer Teilnahme an der höchsten österreichischen Spielklasse, beziehungsweise einer Rückkehr in die Bundesliga nichts mehr im Weg.

Auch für die zweite Herren-Mannschaft des FC Wacker Innsbruck wurde die Zulassung für die neue 2. Liga ohne Auflagen erteilt. Sollten die entsprechenden sportlichen Bedingungen – Aufstiegskriterien für die neue 2. Liga – erfüllt sein, wird auch dieser Aufstieg Realität.

„Der Lizenz-Erhalt in erster Instanz bestätigt, dass wir in den letzten Wochen und Monaten vieles richtig gemacht haben. Wir sind sowohl sportlich, als auch finanziell auf einem sehr guten Weg, haben aber noch einiges an Arbeit vor uns. Der nächste Schritt ist der sportliche Aufstieg in die Bundesliga. Parallel dazu arbeiten wir daran, unseren Verein weiter zu professionalisieren und in sämtlichen Bereichen weiterzuentwickeln, wie wir es im schwarz-grünen Zukunftsprogramm am Jahresbeginn niedergeschrieben haben“, wurde Wacker-Präsident Gerhard Stocker in einer Vereins-Aussendung zitiert.

WSG erhält die Lizenz

Auch die WSG Wattens erhielt von der Bundesliga die Lizenz für die kommende Spielzeit in der neu geschaffenen 2. Liga - ohne Auflagen. (TT.com)