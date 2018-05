Madrid – Real Madrid zitterte sich mit einem 2:2 gegen starke Bayern ins Champions-League Finale. Eine Szene wird Bayern-Keeper Sven Ulreich wohl nicht so schnell vergessen. Beim 2:2 seines FC Bayern patzt der Neuer-Vertreter nur wenige Sekunden nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit – Benzema traf zum 2:1.

Nach dem Blackout konnte der starke James Rodríguez im ausverkauften Bernabeu-Stadion im Halbfinal-Rückspiel nur noch in der 63. Minute ausgleichen. Der Schuss ins Endspiel am 26. Mai wollte nicht mehr glücken. In Kiew kann nun Real Madrid gegen den FC Liverpool oder AS Rom den dritten Titelgewinn nacheinander in der Königsklasse schaffen.

„Spanien-Fluch“ setzte sich fort

In einem aufregenden Schlagabtausch, der bei den Fans Herzrasen auslöste, hätten die Bayern das 1:2 aus dem Hinspiel fast gewendet. Joshua Kimmich (3. Minute) erzielte vor 80.000 Zuschauern die frühe Münchner Führung. Statt Cristiano Ronaldo wurde diesmal der Franzose Karim Benzema (11./46. Minute) mit seinem Doppelpack zum Schrecken der Bayern, die zum nunmehr fünften Mal hintereinander kurz vor dem Endspiel gegen ein Team aus Spanien scheiterten.

Heynckes ersetzte in der Startformation Javi Martínez nach dessen Schädelprellung aus dem Hinspiel durch Tolisso – ÖFB-Kicker David Alaba stand wieder fit in der Anfangsformation.

Die Bayern erwischten einen spektakulären Start in die Partie. Nach nur drei Minuten sorgte Kimmich – wie im Hinspiel – für die 1:0-Führung. Der Titelverteidiger zeigte nach dem frühen Schock eine schnelle Reaktion: Marcelo konnte ungestört flanken und fand am zweiten Pfosten den sträflich freien Benzema, der zum 1:1 einköpfte. Alaba ließ dem Franzosen viel zu viel Platz.

Die Münchner mussten reagieren und kombinierten auch immer wieder gefährlich in Richtung Madrid-Tor. Ein Müller-Abschluss fiel zu schwach auch (32.). Eine Minute später setzte James Rodriguez einen Volleynachschuss aus bester Position drüber, nachdem Keylor Navas gegen Müller gerettet hatte. Auf der anderen Seite ließen Ronaldo und Sergio Ramos (jeweils 39.) die nötige Effizienz vermissen. Kurz vor der Pause hatten die „Königlichen“ noch das nötige Glück auf ihrer Seite. Der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir ahndete ein Marcelo-Handspiel im Strafraum nach Kimmich-Hereingabe nicht (45.+1).

Hummels: „Muss auch im nächsten Jahr mit uns rechnen“

Nach dem Patzer unmittelbar nach dem Wiederanpfiff brachte der James-Treffer (63.) wieder Spannung in die Partie. Der deutsche Rekordmeister steckte nicht auf, belohnte sich aber nicht. Coach Heynckes brachte am Schluss sogar noch Goalgetter Sandro Wagner und somit seinen letzten Offensiv-Joker. Doch auch der stach nicht.

Die Truppe von Trainer Heynckes versuchte nun alles, aber es fehlte das letzte Quäntchen Glück für das entscheidende Tor. Real-Torhüter Navas hielt mehrmals stark gegen die leidenschaftlich kämpfenden Münchner und brachte Real ins Finale.

Der Abwehrchef der Roten, Mats Hummels, brachte es auf den Punkt: „Real hat in den beiden Spielen viel weniger kapitale Fehler gemacht. Wenn man bedenkt, welche Stützen uns gefehlt haben, dann muss man auch im nächsten Jahr mit uns rechnen.“ Und Thomas Müller zeigte sich im Interview nach dem Spiel emotional: „Wir müssen uns nicht schämen.“

Real gewann damit nach sechs Siegen hintereinander gegen die Bayern wieder einmal nicht, behielt aber trotzdem wie im letztjährigen Viertelfinale gegen die Deutschen die Oberhand. Real hat damit weiter die Chance eine national enttäuschende Saison mit einer internationalen Trophäe zu retten. (dpa, APA)