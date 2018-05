Von Michael Pipal



Salzburg — Die Wut und Enttäuschung über den Treffer machte sich bei Salzburg schon auf dem Spielfeld bemerkbar. Der Eckball, der zum 1:2 (Gesamtscore: 2:3) durch Marseilles Rolando in der 116. Minute und damit zur Entscheidung geführt hatte, resultierte aus einer krassen Fehlentscheidung. Weder Schiedsrichter Sergej Karasew, noch sein Assistent oder der Torlinienrichter hatten gesehen, dass der Ball eindeutig von einem Franzosen ins Aus abgefälscht worden war.So endete das rauschende Salzburger Europacup-Märchen mit bitteren Tränen.

Bereits im Hinspiel war den Bullen ein klarer Elfmeter verwehrt worden. Zwei krasse Fehlentscheidungen, die dem österreichischen Meister den Weg ins Endspiel am 16. Mai in Lyon gegen Atletico Madrid (Gesamt 2:1 gegen Arsenal) verbauten.

Walke: „Absolute Enttäuschung"

„Ich fühle absolute Enttäuschung. Ich glaube, wir hätten uns das verdient. Es ist schwer zu akzeptieren im Moment. Jedes Spiel die gleiche Scheiße. Er (Schiedsrichter, Anm.) verlangt von uns in der Halbzeit Respekt und wir bekommen gar nichts", schimpfte Torhüter und Kapitän Alexander Walke nach dem Schlusspfiff.

„Wir sind schwer enttäuscht. Es tut mir unendlich leid für meine Jungs nach dieser unfassbaren Europa-League-Saison. Wir standen vor einem großen Ding. Es ist uns ein Stück weit weggepfiffen worden. Es stehen sechs, sieben Schiedsrichter draußen, was machen die?", fragte sich auch Trainer Marco Rose. Der Betreuer der Mozartstädter war gleich nach dem Schlusspfiff zum Unparteiischen gestürmt, um ihm die Meinung zu geigen.

Zuvor hatte seine Mannschaft das 0:2 aus dem Hinspiel durch einen Sololauf von Amadou Haidara (53.) sowie ein Eigentor von Bouna Sarr (65.) ausgeglichen. Das erste europäische Finale mit österreichischer Beteiligung seit 22 Jahren schien zum Greifen nahe. Bis zu dem verhängnisvollen Eckball, der wohl noch lange an den Bullen nagen wird.

Fehlpfiffe als Argumente für den Videobeweis

„Ich habe erwartet, dass es schwer wird, aber nicht in diesem Ausmaß gegen eine tapfere Salzburger Mannschaft", gestand Marseilles Abwehrchef Adil Rami. Olympique-Trainer Rudi Garcia sah unterdessen auch seine Mannschaft um einen Elfmeter gebracht: „Über die Entscheidungen kann man diskutieren, ob es ein Handspiel war (von Caleta-Car), ob es eine Ecke war und ob wir jetzt in Europa den Videobeweis brauchen."

Auf den Videoassistenten auf der UEFA-Bühne müssen die Fans noch länger warten. Der kommt zwar bei der WM in Russland, in der kommenden Europacup-Saison jedoch noch nicht zum Einsatz. Angesichts der fatalen Fehlpfiffe in dieser Woche, die drei der vier Halbfinalspiele in der Champions und Europa League mitentschieden, eigentlich unverständlich.