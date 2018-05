Von Wolfgang Müller

Wacker kann aus dem Vollen schöpfen

Drei Derbys, drei Siege, Torverhältnis 6:2 – eine Bilanz, die den Schwarzgrünen richtig schmeckt. Daniele Gabriele ganz besonders. „Ich habe bisher dreimal gegen Wattens gespielt, dreimal gewonnen und zwei Tore erzielt. Diese Serie will ich heute fortsetzen“, setzt die 23-jährige Offensivkraft des FC Wacker heute ab 20.30 Uhr im Tivoli auf drei Punkte. Was natürlich ganz im Sinne seines Arbeitgebers wäre, denn mit dem 20. Saisonsieg in der Sky Go Erste Liga könnte nach dem Derby-Schlusspfiff auch schon der heißersehnte Aufstieg zurück in die Erstklassigkeit gefeiert werden.

Davon wollte Karl Daxbacher gestern noch nichts hören und auch nicht lange darüber diskutieren. Denn der Derbysieg muss erst einmal eingefahren werden und außerdem müsste Ried ja auch noch mitspielen. „Das wird nicht passieren. Ich bin überzeugt, dass die Innviertler gegen BW Linz gewinnen. Wir müssen uns voll und ganz auf Wattens konzentrieren. Damit haben wir genug zu tun.“

Der Schlager gegen die Grünweißen sieht der FCW-Coach so wie immer als „Spiel der Ehre“. Dass die Rollen einmal mehr klar verteilt sind, ist für Daxbacher Teil der Derby-Brisanz: „Der FC Wacker ist immer der Favorit, Wattens der Außenseiter. Daher haben sie wenig zu verlieren. Das größte Ziel für sie ist, uns zu schlagen. Das werden wir zu verhindern wissen und gleichzeitig soll der nächst­e Schritt zum Saisonziel gemacht werden.“

Kopfzerbrechen bereitet „Sir Karl“ sein Derby-Kader. Denn er kann aus dem Vollen schöpfen. Alle sind fit und einsatzbereit. Auch die zuletzt verletzten Flo Jamnig und Martin Harrer sowie die in Lustenau gesperrten Mittelfeldstrategen Christoph Freitag und Roman Kerschbaum. „Da wird es einige Härte­fälle geben, die auf die Tribüne müssen“, so Daxbacher, der im letzten Saisonderby auf einen kompletten Kampfmannschaftskader setzen kann und auf ein gut gefülltes Tivoli setzt.

4000 Karten waren gestern im Vorverkauf schon weg. Mit 6000 bis 7000 Fans rechnet man im Lager des FC Wacker. Rund um den Schlager gegen Wattens gibt es auch einige Aktionen. Ein Foodtruck steht am Nord-Ost-Eck des Tivolis. Ein Teil der Einnahmen aus jedem verkauften Menü geht an die FCW-Nachwuchsabteilung. Weiters erhalten alle, die in den kommenden 14 Tagen eine Derby-Eintrittskarte an der Kasse des Innsbrucker Alpenzoos vorzeigen, ermäßigten Eintritt.

Wattens will dem Favoriten ein Bein stellen

Drei Derbys, drei Niederlagen, Torverhältnis 2:6 – eine Bilanz, die den Grünweißen schwer im Magen liegt. Daher wird heute noch einmal alles in die WSG-Waagschale geworfen, um dem Tiroler Konkurrenten doch noch ein Bein zu stellen. „Klar sind wir Außenseiter. Aber ein ganz gefährlicher, der sich im Tivoli durchaus Chancen ausrechnet“, redete Thomas Silberberger erst gar nicht lange um den heißen Derby-Brei herum.

Der Wattens-Trainer verweist vor dem heutigen Anpfiff gegen den Erzrivalen auf eine durchaus zufriedenstellende Frühjahrsbilanz. Fünf Siege und drei Remis bei nur drei Niederlagen können sich trotz der hartnäckigen Verletzungsmisere sehen lassen. „Geschlagen wurden wir nur gegen die Topklubs FC Wacker, Hartberg und Ried“, so Silberberger, der den Schwarzgrünen heute einen heißen Tanz verspricht: „Die Vorfreude ist groß. Das wird wieder ein geiles Match, ich hoffe auf eine tolle Kulisse, und dass wieder jede Menge Adrenalin im Spiel ist, gehört in solchen Partien einfach dazu.“ Motivieren muss er seine Burschen ohnehin nicht – „sonst bräuchten sie sich erst gar nicht umziehen“ – und die imposante Heimserie des FC Wacker ist ein zusätzlicher Anreiz: „Weil jede Serie einmal reißt. Vielleicht eben heute gegen uns.“

Den Tiroler Derby-Part sieht Silberberger auf Wattener Seite: „Schließlich stehen sieben Tiroler in unserer Startelf.“ Nebensache, denn was wirklich zählt, ist Erfolg. Daher wollen die Wattener ebenso unbeschwert wie aggressiv ans Werk gehen. „Kleinigkeiten entscheiden. Der Schlüssel zum Derbysieg liegt in den Details. Daher gilt es, die Fehler­qoute gering zu halten und zuzuschlagen, wenn sich die Chance ergibt.“

Gegenüber dem 2:0-Heim­erfolg gegen den FAC wird es in der dezimierten WSG-Elf kaum Änderungen geben. Fragezeichen bleiben hinter den Einsätzen von Benni Pranter und Milan Jurdik, die gestern erstmals wieder ins Mannschaftstraining einstiegen. Parallel zum Saisonfinale laufen auch beim Kristallklub die Planungen für die nächste Zweitligasaison. Flo Buchacher (FC Wacker?) und Drazen Kekez lehnten Vertragsangebote ab, die Liste von möglichen Neuverpflichtung ist lang. „Die werden wir abarbeiten und uns gezielt verstärken“, wartet auf Silberberger und Sportmanager Stefan Köck viel Arbeit. Denn nächste Saison will Wattens im Aufstiegskampf der zweitklassigen 16er-Liga voll mitmischen.