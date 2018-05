Von Florian Madl

Innsbruck, Wattens –Die Bundesligasaison neigt sich dem Ende zu, Tirol gab in der Sky Go Erste Liga mit dem FC Wacker (Aufstieg) und der WSG Wattens (souverän im Mittelfeld) ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Wie gestaltet sich nun die Zukunft der beiden?

1.) Liga-Alltag: Der FC Wacker muss 2018/19 mit 6 Mio. Euro den Klassenerhalt als Ziel ausrufen. Gesucht: drei, vier Leitwölfe, die durch die Bundesliga-Reform günstig auf den Markt kommen. Abgegeben werden könnten Leute wie Florian Jamnig, Florian Rieder oder Dominik Baumgartner, die Geld in die Kasse spülen würden. Die Europacup-Vision von Manager Alfred Hörtnagl (2020) scheint noch außer Reichweite.

„Wir wollen rauf“, gibt Wattens-Präsidentin Diana Langes für 2018/19 die Marschroute Aufstieg aus (ca. 2,5 Mio. € Budget). Ein Wunsch, der von Infrastrukturmaßnahmen abhängt: Es sei einiges geplant. Langes: „Heuer wäre ein Aufstieg deshalb wohl noch zu früh gekommen.“

2.) Bundesliga-Reform: Die Eliteliga bleibt das Premium-Produkt, von 1,4 Mio. Euro (pro Verein) an TV-Geldern kann Wattens nur träumen. Derzeit ist in Liga 2 von gut 200.000 Euro die Rede, kein großer Faktor im Budget also. Eine Handvoll Live-Spiele, dazu Streaming-Abdeckung durch das Portal „Laola1“ – das sieht nicht nach großer „Tele-Vision“ aus ...

3.) Unterbau: Die zweite Wacker-Mannschaft soll künftig im Stahlbad zweite Liga mit Teams wie Horn, Lafnitz, Amstetten, Steyr, den LASK Juniors und eben auch Wattens Erfahrung in der neuen 16er-Liga sammeln. Nachvollziehbar, begrüßenswert – und doch keine leichte Aufgabe. Der Klassenerhalt mit einer Teenager-Bande scheint nicht vorstellbar, es bedarf einiger Routiniers. Wattens’ zweiter Aufzug bleibt in der UPC Tirol Liga, die demnächst allerdings auch neu strukturiert werden soll.

4.) Nachwuchs: Von einer vereinseigenen Akademie träumt man beim FC Wacker (Kematen?) und in Wattens (auf der bestehenden Anlage ?). „Wir wollen uns im Nachwuchs professioneller aufstellen“, kündigte Präsidentin Langes an, ohne dabei ins Detail gehen zu wollen. Die Verantwortlichen seien mit der Erstellung eines Konzepts beauftragt worden, auch die Infrastruktur soll im kommenden Jahr entsprechend aufgepeppt werden. Und Projekte wie die Einbindung von Lehrlingen oder Schülern in einen professionellen Trainingsbetrieb zählen ebenso dazu.

5.) Gemeinsamkeit: Die Kommunikation zwischen den beiden Rivalen war niemals eine von Zuneigung geprägte. Und sie wird es wohl auch nicht werden. Man respektiert und gratuliert sich, Wacker-Präsident Gerhard Stocker hat noch genügend Draht zu seiner Heimat. Aber bei aller Wertschätzung hält seine Präsidentenkollegin Diana Langes fest: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Gemeinsame Projekte gebe es „ganz sicher nicht“. Den Anspruch, der Verein der Tiroler zu sein, haben beide – noch allerdings mit unterschiedlichen Voraussetzungen.