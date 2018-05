Von Tobias Waidhofer

Graz – Es gibt ja bekanntlich aktuell gar nicht so viele Tiroler Bundesliga-Profis. Einer wie Fabian Koch gehört in der höchsten österreichischen Liga indes bereits zum Inventar. Der Natterer ist bei Sturm Graz aus der Abwehr nicht wegzudenken und wird auch morgen (20.30 Uhr, live ORF eins) im Finale des Uniqa-ÖFB-Cups gegen Salzburg in der Grazer Startelf stehen.

Dabei will der 28-Jährige auch seine persönliche Final-Rechnung begleichen: Zweimal war Koch mit Ex-Klub Wiener Austria im Finale gestanden, zweimal setzte es ein­e Niederlage (2015: 0:2 nach Verlängerung gegen Salzburg; 2013: 0:1 gegen Pasching). „Es ist Zeit, einmal ein Finale zu gewinnen“, sagte Koch gestern. Allerdings auch im Wissen, dass sich mit Meister Salzburg ein echter Riese vor den Steirern auftürmt.

Beim 1:4 in der Meisterschaft am Sonntag war jedenfalls für die Grazer nichts zu holen. „Wir haben die erste Halbzeit eigentlich ganz gut gespielt, im zweiten Durchgang dann aber zu viele Fehler gemacht“, analysierte Koch. Es waren Fehler, die man gegen die Europacup-gestählten Bullen einfach nicht machen dürfe. „Sie sind eine super Mannschaft, die jeden Bock ausnutzt. Wir werden ein nahezu perfektes Spiel machen müssen“, weiß der ehemalige Wacker-Spieler. Doch die Hoffnung rund um die UPC-Arena lebt: „Ich gratuliere Salzburg zum Meistertite­l, aber nicht zum Cup, den holen nämlich wir“, ließ sich ÖFB-Teamspieler Peter Zul­j gar zu einer Kampfansage hinreißen.

Dass Sturm Salzburg besiegen kann, haben die Steirer zu Beginn der Saison bewiesen: Das 1:0 am sechsten Spieltag war der einzige Saisonerfolg über die Bullen. Mit dem Osttiroler Sandi Lovric könnte heute bei Sturm übrigens ein weiterer Tiroler in der Startelf stehen.

Salzburg gönnte sich nach dem fixierten Meistertitel jedenfalls nur eine schaumgebremste Party. Gestern Vormittag wurde schon wieder am Platz gearbeitet. „Wir wissen, dass wir noch einen Titel zu holen haben“, erklärte Trainer Rose. Koch und Co. wollen das verhindern.