Innsbruck – Im Probetraining in der Winterpause konnte Ilyes Chaibi die Wacker-Verantwortlichen von seinen Fähigkeiten überzeugen. Nach der Vertragsunterschrift folgte allerdings eine mehrmonatige Leidenszeit des 21-jährigen Angreifers mit zahlreichen verletzungsbedingten Rückschlägen, die einen Einsatz bei den schwarzgrünen Profis verhinderten.

Am Donnerstag gab der FC Wacker bekannt, dass der Vertrag des Stürmers, der vom AS Monaco in die Tiroler Landeshauptstadt gewechselt war, vorzeitig zum 15. Mai aufgelöst wird. Aufgrund eines privaten Schicksalsschlags baut der Franzose seine Zelte in Tirol ab.

„In solchen Momenten tritt das Sportliche in den Hintergrund. Chaibi ist vor wenigen Tagen auf den Verein zugekommen und hat seinen Wunsch geäußert, möglichst rasch in die Heimat zurückzukehren, um bei seiner Familie sein zu können. Diesem Wunsch sind wir selbstverständlich nachgekommen“, erklärte General Manager Alfred Hörtnagl. (TT.com)