Innsbruck – Nach Ferdinand Oswald und Kevin Nitzlnader bleibt auch Milan Jurdik in Wattens an Bord. Die WSG gab am Freitag bekannt, dass der 26-jährige Angreifer einen neuen, bis Sommer 2020 gültigen Vertrag unterschrieben hat.

„Ich fühle mich in Wattens sehr wohl. Die Ziele des Vereins und der Mannschaft (Anm. Aufstieg in die Bundesliga 2019) sind bekannt. Ich will mein Bestes dafür geben, diese zu erreichen. Das heißt für mich, so viele Tore wie möglich zu schießen“, wurde Jurdik in einer Aussendung zitiert. Mit 27 Toren in 69 Pflichtspielen war der Slowake der treffsicherste Angreifer der Silberberger-Elf in den vergangenen beiden Saisonen.

WSG-Sportmanager Stefan Köck zeigte sich naturgemäß zufrieden: „Ein Stürmer wie er weckt bei anderen Vereinen und Spielerberatern natürlich Begehrlichkeiten. Umso stolzer bin ich, dass er den Weg weiterhin mit uns geht.“ (TT.com)