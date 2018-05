Nyon – Diego Simeone, der Coach von Atletico Madrid, muss das Finale der Europa League am Mittwoch gegen Salzburg-Bezwinger Olympique Marseille in Lyon endgültig von der Tribüne aus verfolgen. Das Berufungskomitee der UEFA lehnte am Freitag den Einspruch Atleticos gegen die Sperre des Trainers für vier Spiele ab.

Der Argentinier hatte nach dem Ausschluss eines Spielers im Halbfinal-Hinspiel gegen Arsenal eine Schimpftirade gegen den Referee losgelassen. Drei Spiele der Sperre Simeones sind aktuell noch offen. (APA)