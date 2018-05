Dani Alves wird die Weltmeisterschaft in Russland nicht bestreiten können. Das gab der brasilianische Fußballverband (CBF) am Freitag bekannt. Der Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain hatte am Dienstag im französischen Cupfinale, das PSG gegen den Drittligisten Les Herbiers 2:0 gewonnen hatte, eine Verletzung des rechtes Kreuzbandes erlitten.

PSG hatte am Tag danach mitgeteilt, dass Alves keine Operation benötige und für die WM nicht auszufallen drohe. Die Prognose war allerdings mit Unsicherheit behaftet. Erster WM-Gegner Brasiliens ist am 17. Juni die Schweiz, weitere Kontrahenten in der Gruppe E sind Costa Rica und Serbien. (APA)