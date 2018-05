Von Michael Pipal

Innsbruck – Nach dem 3:1-Sieg gegen Ried, dem vorzeitigen Gewinn der Sky Go Erste Liga und dem fixierten Aufstieg in die Bundesliga brachen beim FC Wacker Innsbruck am Freitagabend alle Dämme.

Gemeinsam mit Tausenden Fans läuteten Kapitän Christoph Freitag, Trainer Karl Daxbacher und Co. einen Party-Marathon ein. Eigene Aufstiegs-Shirts und das am Tivoli legendäre Sierra Madre von den Schürzenjägern durften freilich nicht fehlen. Den Meisterteller bekommen die Tiroler erst am letzten Spieltag (25. Mai) gegen den FAC überreicht.

„Es ist unbeschreiblich! Für dieses Ziel haben wir lange gearbeitet“, suchte Goalie Christopher Knett im Sky-Interview nach den passenden Worten. „Ich wollte es immer schon einmal sagen, heute wird es flüssig. Die Stadt wird brennen“, stimmte der schwarzgrüne Schlussmann die Wacker-Fan-Gemeinde auf eine lange Partynacht ein. Die ging an Knett nicht spurlos vorüber: Sein „Haarzopf“ wurde von seinen Mitspielern abgeschnitten. Wettschulden sind eben Ehrenschulden.

Trainer Karl Daxbacher legte in der Fan-Menge eine flotte Sohle aufs Rasenviereck. „Wir tanzen schon seit 15 Minuten. Ich brauche heute eigentlich nicht zu animieren“, sagte der Meistercoach, der Geschichte schrieb. Zum bereits dritten Mal führte er einen Zweitligisten zum Aufstieg in die Bundesliga – Rekord! „ Für mich persönlich ist das ein großer Erfolg. Ich muss mich beim gesamten Trainerteam und Betreuerstab bedanken, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Und auch die Spieler haben super mitgezogen.“

General Manager Ali Hörtnagl hob ebenfalls das Wir-Gefühl hervor. „Der Zusammenhalt dieser Mannschaft ist unglaublich. Wir waren davon überzeugt, dass wir das zusammen rocken. Vor der Saison war klar: Wir müssen aufsteigen, sonst hätten wir nicht gewusst, ob es weitergeht, oder wie es weitergeht“, erinnerte Hörtnagl auch an den Druck, der auf dem Verein gelastet hatte.

Das Schlusswort gehörte Florian Jamnig, der vor vier Jahren mit dem FC Wacker den Abstieg miterleben hatte müssen: „Das ist ein wunderschönes Gefühl. Tirol und Innsbruck gehören einfach in die Bundesliga.“