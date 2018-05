Innsbruck - Das große Ziel ist erreicht! Der FC Wacker kehrt nach vier Jahren in der Zweitklassigkeit in die Bundesliga zurück. Doch wie geht es in der neuen Zwölfer-Liga weiter? Eine Frage, die am Freitagabend nach dem 3:1-Sieg gegen Ried noch keiner beantworten wollte. Erst einmal war Party angesagt. Man muss die Feste schließlich feiern, wie sie fallen. Mit Gesangseinlagen in der Kabine, einer Polonaise durch den VIP-Raum und einem Feuerwerk am Marktplatz.

General Manager Alfred Hörtnagl bastelt seit Wochen am neuen Kader. Kapitän Freitag, Baumgartner, Schimpelsberger, Rieder, Hupfauf und Jamnig verlängerten ihre Verträge bereits. Wobei bei Letzterem unklar ist, ob er auch in der kommenden Saison noch den schwarzgrünen Dress trägt.

Daxbacher: "Flo weiß, was er am FC Wacker hat"

Der LASK hat seine Fühler nach dem Flügelspieler ausgestreckt. „Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um darüber zu reden", wollte sich der 27-Jährige beim Startschuss zum Feier-Marathon nicht in die Transferkarten schauen lassen. Trainer Karl Daxbacher stand der Diskussion um den möglichen Abgang des Innsbruckers ebenfalls gelassen gegenüber: „Ob er bleibt oder nicht, wird sich zeigen. Flo weiß, was er am FC Wacker hat." Und das Wichtigste sei ohnehin, dass Innsbruck wieder auf der Bundesliga-Landkarte aufscheint. „Wacker und Innsbruck gehören einfach in die Bundesliga", betonte Jamnig.

Hörtnagl war die Erleichterung und die Genugtuung anzumerken. Der oft gescholtene General Manager gestand, dass der Druck, der auf dem Verein gelastet hatte, groß war. „Es war klar: Wir müssen aufsteigen, sonst hätten wir nicht gewusst, ob es weitergeht, oder wie es weitergeht." Mit Teamgeist und Zusammenhalt habe man den Muss-Aufstieg aber „gerockt". Eine Ehren-Charta, die alle im Verein unterschrieben haben, hätte das Wir-Gefühl noch einmal verstärkt.

Hörtnagl baut auf den Stamm

Das werden die Innsbrucker auch in der Bundesliga brauchen. Das primäre Ziel heißt Klassenerhalt. „Wir haben heuer unseren Spielstil der Liga angepasst und auf Konterspiel umgestellt. Wir haben oft nicht gut gespielt, aber die engen Spiele für uns entschieden. Da werden wir uns verbessern müssen", sagte Daxbacher. Dass Verstärkungen kommen, ist klar. „Vorweg will ich gleich einmal klarstellen, dass wir mit dem Stamm der Aufstiegsmannschaft planen. Das haben sich die Spieler auch verdient", verriet Hörtnagl bereits gegenüber der TT.

Solange auf Sponsorebene nichts Unvorhergesehenes passiert, wird der FC Wacker auch in den kommenden Jahren sorgsam mit seinen Mitteln umgehen müssen. Der sportliche Erfolg wird sich weiter der wirtschaftlichen Vernunft beugen. Und Hörtnagl muss sein gutes Händchen bei Transfers (Knett, Rakowitz, Dedic) weiter unter Beweis stellen. (pim)