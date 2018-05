Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Es war eine wilde Nacht: Vom Tivoli ging es für die Wacker-Kicker zum Marktplatz, wo die Fans die Meistermannschaft mit einem Feuerwerk empfingen. Danach wurde in der Innenstadt noch bis in die Morgenstunden gefeiert. „Wir haben die letzte Kreuzung erwischt, ansonsten wäre es mit Profifußball in Tirol schwierig geworden“, wusste General Manager Alfred Hörtnagl um die Bedeutung des Aufstiegs. Die TT hat acht Faktoren für die Rückkehr in die Bundesliga hervorgehoben:

A-bwehrbollwerk: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Eine Weisheit, die auch auf den FC Wacker umgelegt werden kann. Keine Mannschaft hat weniger Gegentore (26) kassiert als die Schwarzgrünen. Ein entscheidender Faktor war dabei Christopher Knett, der sich zu einem der besten Schlussmänner der Liga entwickelte, lautstark dirigierte und – wenn nötig – auch die Zähne zusammenbiss. Wie vor dem Match gegen Ried, das der 27-Jährige trotz Muskelverletzung unbedingt absolvieren wollte. Den Rest der Saison wird Lukas Wedl zwischen den Pfosten stehen. Vor Knett mauserte sich die Abwehr mit Matthias Maak, Dominik Baumgartner sowie den Außenverteidigern Albert Vallci und Michael Schimpelsberger zu einem Bollwerk.

U-mfeld: Die Rückkehr von Präsident Gerhard Stocker im Februar 2017 darf ebenfalls als entscheidender Faktor gewertet werden. „Mit ihm ist Ruhe eingekehrt und Know-how zurückgekehrt“, zieht General Manager Alfred Hörtnagl den Hut vor dem 66-Jährigen, der es verstehe, „wichtige Themen zu transportieren“. Dabei wird Stocker weiterhin eine wichtige Rolle zukommen, denn nun gilt es Strukturen (Stadionerlebnis, Ausbildungsstätte ...) zu schaffen, die nur mit Hilfe von Politik und Wirtschaft zu stemmen sind. „Es ist ein Auftrag, dass wir die Ist-Situation aufzeigen“, weiß Hörtnagl. Das Umfeld sei gewachsen, muss es in der Bundesliga aber weiter tun. „Wir brauchen ein¬e faire Chance“, nimmt Hörtnagl Politik und Wirtschaft in die Pflicht.

F-ans: Mit einem Feuerwerk am Innsbrucker Marktplatz feierte der harte Kern der Wacker-Anhänger den Titel. Über die ganze Saison hinweg stand die „Nord“ wie ein Fels hinter ihrer Mannschaft. „Das war ein ganz wichtiger Faktor. Es ist eine starke Bindung zwischen Fans und Mannschaft entstanden.“ „Wir sind alles Inschbrugg¬a Jungs“, sangen Fans und Mannschaft in dieser Saison nicht nur einmal gemeinsam.

S-ir Karl: „Die Trainerverpflichtung war entscheidend“, weiß Hörtnagl. Mit Bierruhe, einem Händchen in der Menschenführung und einigen taktischen Kniffen führte Karl Daxbacher die bereits dritte Mannschaft ins Oberhaus – das ist einsamer Rekord.

T-orjäger: Die Unkenrufe in Sachen Zlatko Dedic wurden schnell laut, als es zum Saisonstart nicht hundertprozentig laufen wollte. Die Antwort des Slowenen? 18 Saisontore, neun Assists, viel Laufarbeit und ein einwandfreier Charakter. Der 33-Jährige wird als jener Spieler in Erinnerung bleiben, der den FC Wacker zurück in die Bundesliga schoss.

I-deenreichtum: Schon früh in der Herbstsaison erkannte Trainer Daxbacher, dass es seine Elf in einer „Liga der Kämpfer“ mit Ballbesitzfußball schwer haben wird. Die Idee, den eigenen Stil auf Konter auszurichten, ging auf. „Wir haben nach fünf, sechs Runden im Herbst unseren Spielstil geändert, die anderen Mannschaften mehr rausgelockt und versucht, über schnelles Umschaltspiel die Tore zu schießen.“ Das war eine goldrichtige Entscheidung.

E-lf Freunde: Egal, wo man sich umhörte, das gute Mannschaftsklima wird von allen Beteiligten betont. Schon vor der Saison setzte man eine gemeinsame Wertehaltung auf – ein Leitfaden unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“. Auch Flo Jamnig weiß: „Jeder rennt für jeden.“ Das sah man am Spielfeld, beim Training – und auch beim Feiern.

G-eneral Manager: Alfred Hörtnagl war seit seinem Amtsantritt (Entlassung Klaus Schmidt, Verpflichtung von Maurizio Jacobacci ...) viel Kritik um die Ohren geflogen. Die Rechnung des General Managers ist diesmal aber aufgegangen. Und wie! Fast jeder Transfer wurde zum Volltreffer. Patrik Eler zu Geld zu machen, und dafür den ablösefreien Zlatko Dedic zu verpflichten, war ganz großes Management-Kino.