Barcelona-Star Andres Iniesta ist noch unschlüssig, ob er seine Karriere in der nächsten Saison in Japan oder China fortsetzen wird. „Es gibt diese zwei Szenarien“, sagte der 34-Jährige am Dienstag im spanischen Radio-Sender Onda Cero. „Jedes hat seine Vorteile. Es gibt noch Kleinigkeiten zu klären.“ Nächste Woche will Iniesta seine Entscheidung bekanntgeben.

Der spanische Teamspieler hatte seinen Abschied vom FC Barcelona Ende April verlautbart. Mit den Katalanen brachte er es auf nicht weniger als 32 Titel. Diesen Sonntag zum Abschluss der Saison in der Primera Division spielt er wohl daheim gegen Real Sociedad noch ein letztes Mal für seinen langjährigen Verein. (APA)