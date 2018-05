Innsbruck – Nach dem FC Wacker Innsbruck schickt ab der kommenden Saison auch die WSG Wattens eine dritte Kampfmannschaft ins Liga-Rennen. Die U18-Mannschaft der Kristallstädter wird in die 2. Klasse befördert. Das gab der Tiroler Sky-Go-Liga-Verein am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

„Wir wagen diesen Schritt, weil unsere Mannschaft in der Meisterschaft nicht immer zu 100 Prozent gefordert wird. Dies sieht anders aus, wenn wir uns Woche für Woche im Männer-Fußball beweisen müssen“, sagt U18-Trainer Rainer Berger. Man wolle den Jahrgängen 2000-2003 bessere Bedingungen bieten, um sich für die 1b in der Tiroler Liga bzw. die Kampfmannschaft in der 2. Liga zu empfehlen.

Sportmanager Stefan Köck führt weiter aus: „Die Idee, eine dritte Mannschaft im Erwachsen-Fußball zu etablieren, war in Wattens vor längerer Zeit geboren. Jetzt hat es mit der Umsetzung funktioniert, worüber wir sehr froh sind. Der Umstieg in höhere Ligen soll reibungsloser verlaufen. Die Förderung der Talente und der schnellere Einstieg in den Männerfußball sind somit gegeben.“

Die dritte Mannschaft des FC Wacker dominiert derzeit die 2. Klasse Mitte und steht mit 58 Punkten aus 20 Spielen (19 Siege, 1 Remis) unmittelbar vor dem Aufstieg. (TT.com)