Wien – Der TV-Privatsender PULS 4 überträgt von der Fußball-Europa-League auch in den nächsten drei Saisonen. Das wurde am Donnerstag per Aussendung bestätigt. Beim Finale von Lyon am Mittwoch zwischen Atletico Madrid und Olympique Marseille (3:0) hatte der Sender in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 17,1 Prozent, im Schnitt 237.000 und als Topwert 378.000 Zuschauer.

Das Match des abgelaufenen Spieljahrs sei das Semifinal-Rückspiel von Salzburg gegen Marseille mit bis zu 953.000 Zuschauern gewesen. (APA)