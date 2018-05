Wr. Neustadt, Wattens – Obwohl der FC Wacker bereits vorzeitig als Meister der Sky Go Erste Liga feststeht, ist die Mannschaft von Trainer Karl Daxbacher noch in den Aufstiegskampf verwickelt. Die Innsbrucker verloren am vorletzten Spieltag auswärts mit 0:1 beim Tabellendritten Wiener Neustadt, das den Relegationsplatz damit verteidigten konnte. Zeitgleich verpasste Wattens den Gästen aus Ried im Aufstiegsrennen durch den späten 1:1-Ausgleichstreffer durch Michael Steinlechner (91.) einen herben Dämpfer

Indes hat Hartberg, das im Kampf um die Lizenz am Montag ankündigte, das Ständige Neutrale Schiedsgericht anzurufen, den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga – zumindest rein sportlich – perfektgemacht. Mit einem 3:1-(1:1) in Kapfenberg sicherten sich die Steirer in der vorletzten Runde der Erste Liga am Montag Rang zwei hinter Meister Innsbruck. Für die favorisierten Rieder wird es hingegen ganz eng.

Mit nunmehr 65 Punkten ist Sensationsaufsteiger Hartberg nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen, der einen Fixplatz in der auf 12 Teams aufstockten Bundesligasaison 2017/18 bringt. Die endgültige Lizenzentscheidung in der Causa Hartberg muss bis 28. Mai fallen. Sollten die Steirer die Berechtigung auch vom Ständigen Neutralen Schiedsgericht nicht erhalten, würde die Relegation entfallen, St. Pölten in der Bundesliga bleiben.

Für den Aufstiegsfavoriten Ried schaut es hingegen immer düsterer aus. Denn im Kampf um den zur Relegation berechtigenden Platz drei machte Wiener Neustadt mit einem Last-Minute-1:0 gegen Wacker einen großen Schritt. Die Niederösterreicher liegen nun drei Punkte vor Ried, das sich bei Wattens mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben musste. Ried, das ein um fünf Treffer besseres Torverhältnis als der SCWN hat, muss in der letzten Runde am Freitag jedenfalls auf einen Heimsieg gegen Kapfenberg und eine gleichzeitige Niederlage des SCWN bei Liefering hoffen. (TT.com)