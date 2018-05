Von Tobias Waidhofer

Schwaz – Irgendwie war es ein Deja-Vu: Wie 2013 mussten das Finale im Kerschdorfer Tirol Cup zwischen dem SC Schwaz und dem FC Kufstein im Elfmeterschießen entschieden werden. Nur das diesmal die Knappenstädter das bessere Ende für sich hatte, weil Goalie Emanuel Ponholzer nach einem torlosen Remis die Versuche von Cemal Kaymaz und Stefan Schlichenmaier bändigte.

Der erste Abschluss gehörte den Gästen aus Kufstein in Person des Ex-Schwazers Sinan Bicer. Auf der anderen Seite vergab Harald Cihak per Kopf (8.). Das Finale war geprägt von intensiven Zweikämpfen und auch Schiedsrichter Patrick Elsler, dem die passenden Bühne für sein letztes Spiel geboten wurde, war gleich voll gefordert. Auf der Trainerbank machte Schwaz-Coach Lampl seinem Ärger über die Kufsteiner Zweikampfführung Luft, was wiederum Kufstein-Trainer Markus Duftner mit Unverständnis quittierte. Die Emotionen eines Endspiels eben.

Schwaz übernahm in der Folge das Kommando und hatte nach einem tollen Konter wieder durch Cihak die Chance auf die Führung (22.). Die Hereingabe des Ex-Watteners ging aber an Freund und Feind vorbei. Den Hattrick an vergebenen Chancen machte Cihak dann in Minute 24 gleich voll.

Beinahe hätte vor der Halbzeit aber noch Kufstein zugeschlagen: Einen Bicer-Aufsitzer parierte Emanuel Ponholzer jedoch stark. Es blieb beim 0:0.

Der zweite Durchgang begann mit einer starken Kaymaz-Aktion. Der Schuss des Kufsteiner Außenverteidigers wurde aber erneut Beute von Ponholzer. Als der Wind dann immer stärker durch das Schwazer Sportzentrum rauschte, brachte Schwaz-Coach Lampl mit Thomas Pichlmann eine seiner schärfsten Offensivwaffen ins Spiel. Doch es war Yildirim, der die nächste Schwazer Chance vergab (58.). Aber auch Kufstein-Coach Duftner hat mit Stefan Hussl einen Top-Joker, doch auch der Ex-Kolsasser verzog nach 64 Minuten.

Die Schlussphase gehörte Schwaz, vor allem weil Marco Hesina nach 80 Minuten eine zu harte rote Karte kassierte. Gelb hätte für das Foul des Angreifers locker gereicht. Doch dem Westliga-Dritten fehlte die Durchschlagskaft – Patrick Knoflach (83.) und Andi Probst (88.) vergaben die besten Chancen. Es ging – wie im letzten Final-Duell der beiden 2013 ins Elfmeterschießen. Mit dem glücklichen Ende für Schwaz. Da war es auch zu verschmerzen, dass bei der Feier der Pokal gleich zu Bruch ging.