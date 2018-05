Amsterdam – Laut dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG ist Manchester United der wertvollste Fußballclub der Welt. In der aktuellen KPMG-Studie führt der englische Rekordmeister, der auf 3,3 Milliarden Euro taxiert wurde, die Liste klar vor Real Madrid (2,9 Mrd.) und dem FC Barcelona (2,8 Mrd.) an. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte ManUnited seinen Wert um fünf Prozent, gab KPMG am Mittwoch bekannt.

Die Studie soll einen ausführlichen Bericht zu den Unternehmenswerten der 32 führenden europäischen Vereine darstellen und eine detaillierte Analyse der öffentlich zugänglichen Finanzinformationen der Clubs liefern. Sie ist heuer zum dritten Mal erschienen. (APA)