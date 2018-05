Innsbruck - Bundesliga-Aufsteiger FC Wacker Innsbruck hat einen Teenager aus Japan verpflichtet. Der 18-jährige Atsushi Zaizen, ein offensiver Mittelfeldspieler, erhält laut Club-Mitteilung vom Mittwoch einen Dreijahresvertrag. „Atsushi ist Teil des Profikaders, kann sich aber in der zweiten Mannschaft in aller Ruhe an die neue Umgebung gewöhnen und Spielpraxis sammeln“, sagte General Manager Alfred Hörtnagl.

Die WSG Wattens verstärkt sich zur ersten Saison der neuen Zweiten Liga mit dem spanischen Abwehr-Routinier Ione Cabrera von Bundesligist Admira Wacker. Wie der Fußballverein aus Tirol am Mittwoch bekanntgab, unterschrieb der 32-jährige Spanier ebenso wie der 19-jährige Innenverteidiger Michael Svoboda, der zuletzt beim FC Stadlau in der Regionalliga Ost spielte. (TT.com, APA)