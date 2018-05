Wien, Innsbruck - Meister und Aufsteiger Wacker Innsbruck hat auch bei der Wahl der besten Akteure der am Freitag zu Ende gehenden Saison in der Fußball-Erste-Liga abgeräumt. Zum besten Spieler wurde von den Präsidenten, Managern und Trainern der Clubs Wacker-Stürmer Zlatko Dedic gewählt. Die Auszeichnung als bester Torhüter geht an seinen Teamkollegen Christopher Knett, gab die Bundesliga Freitagmittag bekannt.

Die Auszeichnungen werden am Freitagabend im Rahmen der Wacker-Meisterfeier nach dem Heimspiel gegen den FAC vergeben. Hinter Knett landeten Domenik Schierl (Wr. Neustadt) und Rene Swete (Hartberg). Bei den Spielern verwies der Slowene Dedic Wiener-Neustadt-Stürmer Hamdi Salihi und seinen Wacker-Kollegen Florian Jamnig auf die Plätze. Beide befinden sich wie Dedic und Knett auch im von den Medien gewählten Team der Saison.

Der FC Wacker gibt unterdessen vier Spielern keine neuen Verträge für die Saison 2018/19. Harald Pichler, Armin Hamzic, Dimitry Imbongo und Philipp Riegler müssen sich neue Arbeitgeber suchen. (TT.com)