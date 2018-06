Von Alex Gruber

Klagenfurt – Er ist mit David Alaba der Topstar des Teams, war am Mittwochabend beim 1:0-Erfolg über Russland das Um und Auf im rotweißroten Offensivgetriebe und bringt so etwas wie Unberechenbarkeit und Genialität in die Nationalelf: Marko Arnautovic. Just vor dem heutigen Duell mit Weltmeister Deutschland steht aber ein großes Fragezeichen hinter dem Einsatz des West-Ham-Legionärs. Arnautovic brach das Abschlusstraining am Freitagnachmittag in Klagenfurt bereits im medienöffentlichen Teil beim Aufwärmen ab, nachdem er schon am Vortag nicht die gesamte Trainingseinheit mitmachen konnte. Sollte Arnautovic nicht zur Verfügung stehen, dürfte Schalke-Legionär Guido Burgstaller im Sturmzentrum beginnen.

Die Deutschen werden es nehmen, wie es kommt und verzichten ihrerseits auf den Einsatz des Bayern-Trios Boateng (rekonvaleszent), Müller und Hummels (werden geschont), auch Champions-League-Sieger Toni Kroos pausiert noch. Der amtierende Weltmeister reist direkt aus dem Trainingscamp aus Südtirol (Eppan) an – und war bis zur 0:1-Niederlage gegen Brasilien über 22 Länderspiele ungeschlagen. Die Bilanz unter Bundestrainer Joachim Löw (106 Siege in 161 Spielen, davon sechs in Serie gegen Österreich) spricht Bände.

„Kaum ein Land entwickelt in so einer Konstanz Klassespieler. Wir müssen mutig bleiben. Das heißt auch taktisch diszipliniert, wenn wir dem Ball einmal länger hinterherlaufen“, führt der ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger voller Respekt aus. Der Leverkusen-Stratege ist einer von neun Deutschland-Legionären im ÖFB-Kader.

Welchen deutschen Spieler er aus der Elf streichen würde, wurde Alessandro Schöpf nach dem 1:0-Sieg über Russland gefragt. „Am besten alle elf“, antwortete der 24-jährige Ötztaler süffisant. Was nichts daran ändert, dass sich jeder tierisch auf dieses ewige Prestigeduell freut. „Das Flair und die Euphorie rund um dieses Spiel ist immer etwas Besonderes. Das ist nicht von der Hand zu weisen“, nickt Baumgartlinger, der schon dreimal gegen die Deutschen auflaufen durfte. Das gute Gefühl nach sechs Siegen in Serie (vier unter Foda) sei nur „eine Basis fürs Spiel“. Die Funken müssen am Rasen fliegen, die Taktik muss sitzen und auf Balleroberungen in neuralgischen Zonen muss ein schnelles Umschaltspiel erfolgen. Und das stets mit der nötigen Rückversicherung. Denn gegen die womöglich beste Mannschaft der Welt bewegt man sich zwischen allen Linien auf einem extrem schmalen Grat.

Jeder muss ans absolute Limit gehen. „Wir müssen aggressiv, bissig, on fire sein“, führt Österreichs deutscher Teamchef Franco Foda aus, der selbst zweimal in der DFB-Elf aufgelaufen war und beim VfB Stuttgart (1996) unter Löw gespielt hatte. Anekdoten, die er genauso beiseiteschiebt wie die Tatsache, dass er mit dem fünften Sieg seit seinem Amtsantritt zu Felix Latzke aufschließen würde. Sieben Siege in Serie hat die ÖFB-Elf erst einmal von 1933 bis zur WM 1934 eingefahren. Statistik hin oder her – ein Erfolg heute gegen den Weltmeister wäre schlichtweg grandios. Mit und ohne Arnautovic.