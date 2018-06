Der SKN St. Pölten spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Der Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer reichte am Sonntag im Relegations-Rückspiel gegen den SC Wiener Neustadt ein 1:1-Remis, sie behielt nach dem Auswärts-2:0 mit dem Gesamtscore von 3:1 verdient die Oberhand. Wiener Neustadt muss 2018/19 einen neuerlichen Anlauf auf die Rückkehr ins Oberhaus nehmen.

David Atanga brachte die Gastgeber vor 4.844 Zuschauern in der NV-Arena mit einem Weitschusstor aus mehr als 30 Metern in der 44. Minute voran. Hamdi Salihi gelang in der 75. Minute für die Gäste nur der bedeutungslose Ausgleich. (APA)