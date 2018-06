Wien — Lange schuftete Robert Almer für sein Comeback, am Ende musste sich der Torhüter den Schmerzen geschlagen geben. „Ich muss leider die Entscheidung treffen, meine Karriere zu beenden, da mein Knie steigende Belastungen nicht toleriert und eine Rückkehr nicht möglich ist", teilte der 34-Jährige am Montag in einem Facebook-Video mit. Er bleibt dem Fußball aber erhalten, betreut ab Sommer Mattersburgs Schlussleute.

Almer absolvierte in seiner Karriere, in der er u.a. für Mattersburg, Austria Wien, Fortuna Düsseldorf und Energie Cottbus zwischen den Pfosten stand, 32 Länderspiele. Ex-Teamchef Marcel Koller nominierte den 1,94 m großen Schlussmann 2016 als Nummer eins für die EURO 2016. Dort erlangte Almer mit einigen Glanzparaden gegen Cristiano Ronaldo beim 0:0 im Gruppenspiel gegen Portugal Kultstatus.

Im Oktober 2016 erlitt Almer im Europa-League-Spiel der Austria gegen die AS Roma einen Kreuzband-, Außenband- und Innenmeniskusriss. Die schwere Verletzung war letztlich ausschlaggebend für das vorzeitige Karriereende. (TT.com)