Eppan — Bundestrainer Joachim Löw hat Torwart Bernd Leno (Leverkusen), Jonathan Tah (Leverkusen), Nils Petersen (Freiburg) und überraschend auch ManCity-Flügelstürmer Leroy Sane aus dem WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Russland gestrichen. Das teilte Löw am Montag auf einer Pressekonferenz im Trainingslager in Südtirol mit.

„Es gibt sicherlich schönere Tage im Leben eines Bundestrainers als heute, wenn man vier tolle Spieler nach Hause schicken muss, die es verdient hätten, bei der WM dabei zu sein", sagte Löw in Eppan. Der deutsche Teamchef habe mit den betroffenen Spielern gesprochen, die Enttäuschung sei wie erwartet sehr groß: „Es ist so, als ob man beim Check-In für den Flug nach Moskau steht und dann nicht in die Maschine einsteigen darf."

Neuer als Nummer eins zur WM

Damit ist auch klar, dass Torwart Manuel Neuer als Nummer eins zur Weltmeisterschaft nach Russland fährt. "Er hat uns nochmal bestätigt, dass er sich 100 Prozent fit fühlt und dass der Fuß keine Probleme gemacht hat", sagte Löw. Am Sonntagabend habe er ein abschließendes Gespräch mit dem Torhüter des FC Bayern geführt. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass "soweit alles in Ordnung" ist.

Der 32 Jahre alte Neuer hatte nach acht Monaten Wettkampfpause im Länderspiel gegen Österreich (1:2) sein Comeback gefeiert. "Ich habe gewusst, dass ich es schaffen kann und schaffen werde", sagte der deutsche Kapitän. "Ich habe den Glauben nie verloren." Die Zwangspause seit vergangenem September sei "eine sehr lange und sehr harte Zeit" für ihn gewesen.

Die Entscheidung gegen Sane war zugleich eine Entscheidung für Julian Brandt. Das machte Löw deutlich. "Mit Reus, Draxler, Müller sind wir auf diesen Positionen gut besetzt. Julian war beim Confed Cup gut, hat gute Fortschritte gemacht. Er hat auch im Training guten Einsatz gezeigt. Leroy hat ein riesiges Talent", sagte der Bundestrainer am Montag auf dpa-Nachfrage.

Auch nach der Leistung des 22-Jährigen im Testspiel gegen Österreich habe es "überhaupt keinen Vorwurf" gegeben. "Leroy hat sich sehr korrekt und gut verhalten. Am Ende war es eng. Beide haben große Qualitäten, sind schnell und dribbelstark", erklärte Löw zum Zweikampf Sane gegen Brandt. "Wir werden in Zukunft, ab September, verstärkt mit ihm arbeiten", ergänzte der Bundestrainer zu Sane.

Löw: "Müssen in einigen Bereichen noch intensiv arbeiten"

Die Deutschen testen am Freitag (19.30 Uhr) in Leverkusen noch gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien. Bei der WM warten Mexiko (17. Juni), Schweden (23. Juni) und Südkorea (27. Juni) mit Salzburgs Hwang Hee-chan als Gruppengegner. "Das Spiel gegen Österreich hat gezeigt, dass wir in einigen Bereichen noch intensiv arbeiten müssen. Bis zum Spiel gegen Mexiko werden wir aber noch einen großen Schritt nach vorne machen, in einem sehr, sehr guten Zustand sein", blickte Löw optimistisch nach vorne. Eine tragende Rolle soll auch Jerome Boateng spielen, der sich seit April mit einer Oberschenkelverletzung herumplagte. Der Bayern-Innenverteidiger soll am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Er hat seine Verletzung völlig ausgeheilt", sagte Löw. (TT.com,dpa)