Moskau – Russlands Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow rechnet mit einem Verbleib auf seinem Posten auch über die WM hinaus. Das sagte der ehemalige FC-Tirol-Tormann und Wacker-Trainer am Montag in Moskau. „Davon bin ich überzeugt“, antwortete er auf die Journalistenfrage, ob er noch seinen zweiten Jahrestag als Cheftrainer erleben werde.

Tschertschessow hatte den Posten am 11. August 2016 nach dem enttäuschenden Gruppen-Out der „Sbornaja“ bei der EM in Frankreich übernommen. In Russland gibt es allerdings Zweifel daran, dass das Team bei der Heim-WM nun erfolgreich abschneiden wird, selbst wenn die Gruppe A mit Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay als Gegner eher leicht scheint. Das letzte Testspiel bestreiten die Russen am Dienstag in Moskau gegen die Türkei.

„Ich glaube an diese Mannschaft. Wenn wir jetzt anfangen, uns zu fürchten, was dann?“, fragte der frühere Sport-Multifunktionär Witali Mutko und stellte sich hinter Tschertschessow und dessen 23-köpfigen Kader. „Das ist die Auswahl des Trainers. Das ist seine Sicht, wir sollten ihm vertrauen“, sagte der jetzige Vizeregierungschef für Bauwirtschaft der Agentur TASS zufolge. (APA)