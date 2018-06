Innsbruck – Der FC Wacker Innsbruck begrüßte am Dienstag seinen dritten Neuzugang für die neue Bundesliga-Saison. Stefan Meusburger wechselt vom Mit-Aufsteiger TSV Hartberg ablösefrei zum Erste-Liga-Meister ins Tivoli-Stadion. Der 24-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option.

Meusburger hatte in der abgelaufenen Saison maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Steirer. Der Abwehrchef glänzte in der Offensive mit acht Toren und zwei Assists - ein wahres Kopfball-Ungeheuer also.

„Nach seiner sehr starken Erste-Liga-Saison bei Hartberg zählte Stefan Meusburger zu den begehrtesten Defensivspielern der Liga. Wir sind froh, dass wir ihn von unserem Verein überzeugen und mit unseren Zielen begeistern konnten“, zeigte sich General Manager Alfred Hörtnagl zufrieden.

Nach Atsushi Zaizen (Kyoto Sanga) und Florian Buchacher (WSG Wattens) ist Meusburger der dritte Neuzugang der Schwarzgrünen für die kommende Bundesliga-Saison. Die startet für den FC Wacker Innsbruck übrigens fix mit einem Auswärtsspiel. Und zwar auf eigenen Wunsch, denn im Tivolistadion wird ein neuer Rasen verlegt. Und der soll so viel Zeit wie möglich bekommen, um ordentlich anzuwachsen. (TT.com)