Bad Tatzmannsdorf – Der Blick könnte mitunter etwas neidvoll sein. Nigerias Fußballer bereiten sich derzeit in Bad Tatzmannsdorf auf die WM vor - in jenem Hotel, in dem auch Österreichs Nationalmannschaft residiert. Die Österreicher haben in den jüngsten Tests gegen WM-Gastgeber Russland (1:0) und Titelverteidiger Deutschland (2:1) aufgezeigt. Die WM-Teilnahme hatten sie im Vorjahr aber deutlich verpasst.

Das ÖFB-Team muss sich mit einer hochkarätigen Testspiel-Serie trösten. Zu deren Abschluss wartet am Sonntag (16.00 Uhr/TT.com-Live-Ticker) in Wien Brasilien. Die WM verfolgen die Österreicher am TV-Gerät - da helfen auch fünf Siege in fünf Tests unter Neo-Teamchef Franco Foda nichts. „Natürlich tut es weh, wenn man nicht dabei ist, weil ich weiß, wie viel Potenzial in der Mannschaft steckt“, sagte Innenverteidiger Aleksandar Dragovic.

„Jetzt können wir es eh nicht mehr ändern“

In der WM-Quali reichte es nach lediglich zwei Siegen in den ersten acht Spielen allerdings nur zu Rang vier hinter Serbien, Irland und Wales. Dragovic will die Vergangenheit ruhen lassen. „Wir waren alle enttäuscht darüber, dass wir es nicht geschafft haben. Aber jetzt können wir es eh nicht mehr ändern“, meinte der 27-Jährige. „Wir müssen nach vorne gucken. Es bringt nichts mehr, nach hinten zu gucken.“ Ein guter Start in die EM-Qualifikation für 2020 sei das Ziel.

Ähnlich sieht das sein Abwehrkollege Martin Hinteregger. „Die Enttäuschung war vor einem halben Jahr da. Das Fußballerleben geht so schnell, irgendwann muss man dann wieder abschließen“, erklärte der Augsburg-Legionär. „Es zieht zwar noch an einem, aber es ist abgeschlossen.“ (APA)