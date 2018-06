Wien/Sao Paulo – Fußball-Legende Pele sieht die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft vor der kommende Woche beginnenden WM in Russland noch nicht in bester Verfassung. „Eine Sache bereitet mir Sorgen. Es sind nur noch wenige Tage bis zur WM und wir haben noch nicht das richtige Team gefunden. Von der individuellen Klasse her sind alle Spieler sehr gut, aber wir sind keine Mannschaft“, sagte der 77-Jährige.

Dies hat aus seiner Sicht auch mit Verletzungsproblemen zu tun. Teamchef Tite musste zuletzt immer wieder einmal Änderungen vornehmen. Superstar Neymar gab nach seiner Knöchelverletzung erst am Sonntag beim 2:0-Sieg gegen Kroatien sein lang ersehntes Comeback. Die angeschlagenen Renato Augusto und Douglas Costa konnten in dieser Partie nicht eingesetzt werden. Rechtsverteidiger Dani Alves verpasst wegen einem Kreuzbandriss die gesamte Endrunde.

„Neymar wird Tiel nicht im Alleingang gewinnen“

Die Rückkehr von Neymar ist auch für Pele ein wichtiger Faktor. „Er ist für mich einer der besten Spieler der Welt. Er ist jetzt reifer, hat mehr Erfahrung, aber er wird den WM-Titel nicht im Alleingang gewinnen. Es ist die Mannschaft, die eine WM gewinnt“, verlautete Brasiliens Fußball-Idol. Gefordert ist vor allem Trainer Tite, von dem Pele eine sehr hohe Meinung hat. „Ich habe höchstes Vertrauen in Tites Fähigkeiten“, betonte der dreifache Weltmeister.

Brasilien nimmt in Russland Anlauf auf den sechsten Weltmeistertitel. In der Gruppe E sind die Schweiz (17. Juni), Costa Rica (22. Juni) und Serbien (27. Juni) die ersten Hürden. Ab Freitag sind Neymar und Co. in Wien zu Gast, wo sie am Sonntag ihre WM-Generalprobe gegen die in Topform befindliche ÖFB-Auswahl bestreiten. 2018 hat die „Selecao“ in drei Testspielen immer gewonnen und noch kein Gegentor kassiert. Der Schlager im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion wird bereits um 16.00 Uhr angepfiffen. (APA/Reuters)