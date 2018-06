Zürich – Eine Woche vor dem Start der WM in Russland hat es in der FIFA-Weltrangliste in den Top Ten nur eine Änderung gegeben. Polen rückte auf Rang acht nach vorne, Spanien dafür auf Platz zehn zurück. An der Spitze liegen nach wie vor Weltmeister Deutschland (1.558 Punkte), Brasilien (1.431) und Belgien (1.298). Österreich behielt im am Donnerstag veröffentlichten Ranking Platz 26 (845). (APA)