Innsbruck – Der FC Wacker Innsbruck gab am Donnerstag die Verpflichtung von Abwehrspieler Stefan Peric bekannt. Der 21-jährige Salzburger, der in diversen ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams auflief, wechselt ablösefrei vom VfB Stuttgart II ins Tivoli. Der Innenverteidiger erhält einen Zweijahresvertrag plus Option beim Bundesliga-Aufsteiger.

„Stefan Peric ist ein talentierter Spieler, der in seiner jungen Karriere schon viel Erfahrung sammeln konnte und eine ganze Spielzeit in der deutschen 3. Liga in den Beinen hat. Er ist schnell, zweikampfstark und hat eine gute Spieleröffnung“, wurde Wackers General Manager Alfred Hörtnagl in einer Aussendung zitiert. (TT.com)